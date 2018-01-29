برأسيتي روسي.. الفيصلي يقتنص نقطة من الفيحاء

أنقذ البرازيلي ايغور روسي مدافع الفيصلي، فريقه من خسارة محققة بعد تسجيله هدفين في شباك الفيحاء في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الفيصلي بهذا التعادل لمدافعه البرازيلي المتألق ايغور روسي الذي حول خسارة فريقه بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 بعد تسجيله لهدفين في الدقيقتين 84 و 86.

وبدأت المباراة بأفضلية للفيصلي الذي كاد أن يسجل هدفاً مبكراً عن طريق مدافعه البرازيلي ايغور روسي الذي حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالرحمن دغريري الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 24 نجح الكولومبي اسبريا مهاجم الفيحاء بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله الحارس عبدالرحمن دغريري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه بحثاً عن هدف التعادل في حين اعتمد الفيحاء على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها مهاجمه الكولومبي اسبريا الذي ساهم بتسجيل فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة مشابهة لتمريرة الهدف الأول من زميله الحارس عبدالرحمن دغريري ليواجه المرمى ويجد مدافع الفيصلي سعيد الربيعي الذي حولها بشباك فريقه بالخطأ.

وكثف الفيصلي هجومه ونجح مدافعه البرازيلي ايغور روسي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 84 بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه في شباك الفيصلي.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح مدافعه البرازيلي روسي بتسجيل الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول بعد تحويله لعرضية مواطنه غوستافو برأسه في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد الفيحاء إلى 23 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.