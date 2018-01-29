الهلال يسعى لتأمين صدارته بمواجهة الرائد

يسعى الهلال إلى استعادة توازنه وتأمين صدارته حينما يستضيف الرائد على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في حين يتطلع اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على أحد.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يخوض الهلال منعطفاً هاماً حينما يستضيف الرائد.

وقدّم الهلال أداءً متذبذباً في المراحل الثلاث الماضية والتي فشل فيها بتحقيق أي انتصار واكتفى بثلاثة تعادلات أمام الفيصلي والاتفاق واتحاد جدة.

وستكون صدارة الهلال في خطر في حال لم يحقق الفوز وفاز الأهلي على الشباب حيث أن الفارق بينهما تقلص الى نقطتين بعدما كانت لديه فرصه لتوسيعه بفارق 8 نقاط إلا أنه لم يستغل مؤجلاته.

وازدادت مشاكل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بعدما تلقى الفريق خسارةً مفاجئة من أمام القادسية الاسبوع الماضي في كأس الملك ليخرج مبكراً من الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل لا يزال الرائد يبحث عن انقاذ نفسه والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يحاصره بعد نهاية كل مرحلة لاسيما وأنه لا يحقق الثلاث نقاط.

ويقبع الرائد في المركز الأخير برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين أمام الاتفاق وأحد أصحاب المركزين 12,13.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يبحث اتحاد جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد.

وابتعد الاتحاد عن نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية بعدما خسر من الفيحاء وتعادل أمام الفيصلي والهلال، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

وسيفقد الاتحاد جهود نجمه فهد المولد الذي انتقل بنظام الاعارة إلى نهاية الموسم إلى نادي ليفانتي الاسباني.

وفي المقابل يسعى أحد لاقتناص ثلاث نقاط غالية قد تبعده عن مناطق الهبوط حيث يحتل الفريق المركز 12 برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.