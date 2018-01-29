هدف جورجي القاتل ينقذ الباطن من الخسارة

استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعد فوزه الكبير على مضيفه القادسية في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين أهدى البرازيلي جورجي داسيلفا فريقه الباطن نقطة ثمينة بعد تسجيله هدف التعادل في شباك الاتفاق في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، في افتتاح المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعدما اكتسح مضيفه القادسية .

واحتاج الفتح الى عشر دقائق في منتصف الشوط الأول والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف بدأت عند الدقيقة 22 عن طريق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله علي الزقعان وسدد الكرة قوية في الشباك.

وعند الدقيقة 26 ارتكب البرازيلي باولو سيرجيو مهاجم القادسية خطأً فادحاً حينما حول عرضية مواطنه سامدرو مانويل لاعب الفتح برأسه في شباك زميله الحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 32 نجح مهاجم الفتح علي الزقعان بتسجيل الهدف الثالث بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 57 بعدما أكمل تمريرة زميله التونسي عبدالقادر الوسلاني بقدمه في شباك القادسية.

وعند الدقيقة 66 أضاع حارس الفتح علي المزيدي فرصة تسجيل الهدف الخامس بعد اهداره لركلة جزاء تصدى لها حارس القادسية فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 81 سجل البرازيلي باولو سيرجيو مهاجم القادسية هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 22 نقطة متقدماً الى المركز السابع مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 17 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.

وفي حفر الباطن منح البرازيلي جورجي داسيلفا العائد مجدداً للباطن فريقه نقطة ثمينة بتسجيله هدف التعادل في شباك الاتفاق في الوقت القاتل.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته مبكراً وكاد مهاجمه محمد الصيعري أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله محمد الكويكبي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ناصر المحيني الذي ابعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 نجح مهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود الذي حول عرضية زميله سعد خيري برأسه في شباك الباطن.

وفي الوقت بدل الضائع نجح البرازيلي جورجي ديسلفا بتسجيل هدف التعادل ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وارتفع رصيد الاتفاق الى 16 نقطة متقدماً الى المركز 12 مؤقتاً.