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بيتزي يعيد عبدالغني والشلهوب لقائمة الأخضر

المصدر: العربية.نت
حصة تدريبية للأخضر خلال المعسكر الأخير في الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب السعودي الأول لمواجهة المنتخب العراقي أواخر فبراير القادم، والتي ستقام على أرض الأخير.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: "جاءت القائمة الأساسية على النحو التالي، عبدالقدوس عطية، حسن معاذ، سعيد الربيعي، أحمد عسيري، وحسين عبدالغني، وإبراهيم غالب، وهتان باهبري، وأحمد الفريدي، ومحمد الشلهوب، ومحمد الكويكبي، وعبدالفتاح آدم".

وأكمل البيان: "في القائمة الاحتياطية، وليد عبدالله، وسعيد المولد، ومحمد جحفلي، وعبدالله الزوري، ووليد باخشوين، ومحمد أبوسبعان، وحسن الراهب، وناصر الشمراني".

كلمات دالّة

#الأخضر, #المنتخب العراقي, #كأس العالم 2018

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