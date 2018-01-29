بيتزي يعيد عبدالغني والشلهوب لقائمة الأخضر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب السعودي الأول لمواجهة المنتخب العراقي أواخر فبراير القادم، والتي ستقام على أرض الأخير.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: "جاءت القائمة الأساسية على النحو التالي، عبدالقدوس عطية، حسن معاذ، سعيد الربيعي، أحمد عسيري، وحسين عبدالغني، وإبراهيم غالب، وهتان باهبري، وأحمد الفريدي، ومحمد الشلهوب، ومحمد الكويكبي، وعبدالفتاح آدم".

وأكمل البيان: "في القائمة الاحتياطية، وليد عبدالله، وسعيد المولد، ومحمد جحفلي، وعبدالله الزوري، ووليد باخشوين، ومحمد أبوسبعان، وحسن الراهب، وناصر الشمراني".