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لجنة الانضباط تغرم درويش والخيبري

المصدر: العربية.نت
الخيبري في حصة تدريبية سابقة
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي يوم الاثنين، تغريم لاعبي الهلال فيصل درويش وعبدالملك الخيبري لتواجدهما في غرفة اللاعبين قبل الإحماء.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: "إلزام لاعب فريق نادي الهلال عبدالملك عبدالله الخيبري بدفع، 20,000 ريال، لتواجده في غرفة اللاعبين والممر قبل الإحماء على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي لمباراة فريقه أمام الاتفاق دوريًا، وإلزام لاعب فريق نادي الهلال فيصل درويش فرج بدفع 20,000 ريال، لتواجده في غرفة اللاعبين والممر قبل الإحماء على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي لمباراة فريقه أمام الاتفاق دوريًا."

كلمات دالّة

#عبدالملك الخيبري, #فيصل درويش, #الهلال, #لجنة الانضباط والأخلاق

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