آل الشيخ يعلن حضوره حفل اعتزال فؤاد أنور

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيكون في مقدمة الحاضرين في مهرجان تكريم فؤاد أنور اللاعب الدولي السابق.

ويشهد استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز يوم الجمعة المقبل، مهرجان اعتزال وتكريم أنور أحد أبرز نجوم كرة القدم السعودية، وذلك من خلال المباراة الودية بين منتخب نجوم الكرة السعودية وفريق الأهلي المصري بمبادرة من الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اعتزال فؤاد أنور الجمعة.. أول الحاضرين إن شاء الله... الحضور مجانا، الملز الموعد".

وكان أنور أعلن أن مباراة اعتزاله ستكون بين منتخب نجوم الدوري السعودي بزي نادي الشباب والأهلي المصري، مشيرا إلى مشاركة عدد من النجوم البارزين في الكرة السعودية مثل سعود كريري ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني إضافة لعدد من النجوم مثل المصريين عصام الحضري ومحمود عبد المنعم كهربا والتونسي أحمد العكايشي والسوري عمر خريبين.