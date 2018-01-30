الأهلي يقلب الطاولة على الشباب والهلال يعود للانتصارات

قاد المهاجم مهند عسيري فريقه أهلي جدة إلى تحقيق فوزٍ ثمين على الشباب 3-2 في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين ابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الرائد 2-1 في ختام المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد " الجوهرة المشعة" قاد المهاجم مهند عسيري فريقه أهلي جدة الى تحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه الشباب 3-2 بعدما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وحاول الأهلي فرض سيطرته مبكراً بعدما كثف هجومه على مرمى الشباب الذي استغل لاعبوه اندفاع منافسهم وتمكن مهاجمه الجزائري محمد بن يطو بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 12 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالوهاب جعفر في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الضيوف مفاجأة مضيفهم بعدما نجح لاعب الشباب هتان باهبري بتسجيل الهدف عند الدقيقة 14 لعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الجزائري بن يطو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية في شباك الحارس محمد العويس.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي للاعبه حسين المقهوي الذي فشل في تحويل عرضية زميله اليوناني فيتفازيديس في شباك الشباب.

وعند الدقيقة 30 أضاع الجزائري بن يطو مهاجم الشباب هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة زميله حسن معاذ العائدة من الحارس محمد العويس الذي منع الشبابيين من تسجيل الهدف الثالث.

وعند الدقيقة 41 نجح اليوناني فيتفاتزيديس لاعب الأهلي بتسجيل هدف تقليص الفارق لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب أفضليته وهجومه على مرمى الأهلي وكاد لاعبه العراقي سعد الأمير أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 65 كاد اليوناني فيتفاتزيديس لاعب الأهلي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المصري مؤمن زكريا الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 88 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه البديل المصري مؤمن زكريا الذي استغل تمريرة زميله مهند عسيري وسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع محمد سالم لتعود اليه ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 90+5 نجح المهاجم البديل مهند عسيري في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعدما أكمل تمريرة زميله سعيد المولد في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة في المركز السادس.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض استعاد الهلال نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الرائد 2-1.

وفاجأ الرائد مضيفهم بهجوم مبكر كاد أن يسفر عن هدف السبق عند الدقيقة 6 حينما تلقى لاعبه المغربي عصام الراقي تمريرة ذكية من زميله سلطان السوادي ليسدد الكرة إلا أن الحارس العماني علي الحبسي كان عند الموعد وتصدى للكرة في آخر لحظة.

وعند الدقيقة 13 نجح لاعب الرائد سلطان السوادي بتسجيل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية بطريقة ذكية خدعت الحارس العماني علي الحبسي واستقرت في الشباك.

وكاد الرائد أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني حينما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي تراباي سانتوس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت فوق عارضة الحارس العماني علي الحبسي.

ورد الهلال سريعاً وكاد مهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس أن يسجل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 52 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه مجاهد المنيع الذي حول عرضية زميله فهد الرشيدي بقدمه في شباك الحارس متعب شراحيلي.