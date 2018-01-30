الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على أحد

استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على مضيفه أحد 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن مباريات المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمدافعه زياد الصحفي الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وشهد الشوط الأول اثارة كبيرة حيث تبادل الفريقان الهجمات ومالت الخطورة للضيوف في اعتمد أحد على الهجمات المرتدة.

وبدأت الخطورة من قبل فريق أحد حيث كاد لاعبه السوداني محمد الضو أن يفتتح التسجيل بعد اختراقه لدفاع الاتحاد وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ورد الاتحاد سريعاً وكاد لاعبه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الاتحاد جمال باجندوح أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض أحد سيطرته وأهدر لاعبه رائد الغامدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الضو لينفرد بمرمى الحارس فواز القرني الذي نجح في ابعادها باللحظات الأخيرة.

وواصل أحد خطوره وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه رائد الغامدي الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية أمام المرمى من زميله عبدالعزيز ال رشيد ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 80 نجح مدافع الاتحاد زياد الصحفي بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله التونسي أحمد العكايشي بقدمه نحو مرمى أحد لتصيب العارضة وتعود للاعب نفسه الذي أودعها برأسه في الشباك.

وحاول أحد العودة وكان قريباً من ذلك حينما تصدى لاعبه عبدالعزيز ال رشيد لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة إلا أنها أصابت العارضة الاتحادية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 27 نقطة متقدماً الى المركز الخامس مؤقتاً، وبقي أحد على رصيده السابق 15 نقطة في المركز 13 وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.