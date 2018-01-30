التعاون يعمّق جراح النصر

عمّق التعاون جراح ضيفه النصر بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي بفوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته وأهدر لاعبوه عدداً من الفرص المحققة، في حين كانت بداية الخطورة من قبل التعاون الذي سنحت للاعبه سعيد الدوسري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله نايف موسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ورد النصر سريعاً وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي محمد فوزير ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحضري تصدى لها لتعود للبرازياي ليوناردو بيريرا الذي سددها خارج المرمى.

وسنحت فرصة أخرى لمهاجمه محمد السهلاوي الذي أضاع هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من فوزير ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المصري عصام الحضري الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى التعاون الذي ذهبت له وكاد لاعبه نايف موسى أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله السوري جهاد الحسين برأسه إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل التعاون هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البوروندي سيدريك أميسي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نايف موسى ليسدد الكرة قوية إلا أن الحارس حسين شيعان أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 تمكن البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما أكمل تمريرة زميله الروماني أدريان بوبا بقدمه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 24 نقطة متقدماً الى المركز السابع، وبقي النصر على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.