الشباب يوقع مخالصة مع بيزيلي ويضم بركات

أعلنت إدارة الشباب يوم الأربعاء توقيع مخالصة مالية مع المحترف الأرميني ماركوس بيزيلي، ليحل محله المصري عمرو بركات.

وأعلنت إدارة الشباب تفاصيل المخالصة عبر صحفحتها على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المحترف الأرميني ماركوس بيزيلي، وذلك بناءً على طلب اللاعب، كما قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب على الفترة المميزة التي قضاها مع الفريق".

وأعلن النادي في وقت سابق التعاقد مع المصري عمرو بركات على سبيل الإعارة: "بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهت إدارة الشباب إجراءات انتقال المحترف المصري عمرو بركات إلى الشباب وذلط بعد موافقة ناديه الأهلي المصري على إعارته لمدة عام ونصف".