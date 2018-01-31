فهد المولد يتأهب لمواجهة ريال مدريد

نشر نادي ليفانتي صوراً لتدريبات الفريق قبيل المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد يوم السبت، التي شهدت مشاركة السعودي فهد المولد في التدريبات التي تسبق مباراة ريال مدريد.

وكتب ليفانتي تغريدة عن تمارين يوم الأربعاء: "يواصل الفريق تمارينه على أرضية "سيوتات إسبورتيفا"، ملعب تدريب نادي ليفانتي، قبيل المواجهة القادمة أمام ريال مدريد". وشملت التغريدة السابقة استخدام وسم #ليفانتي_ريال مدريد، بالإسبانية، وهي الطريقة التي تستخدمها جميع الأندية الإسبانية قبل أي مواجهة للفريق.

وكان فهد المولد أحد اللاعبين الذين ظهروا في صور التدريبات، وانتقل 9 لاعبين من السعودية إلى الأندية الإسبانية يوم الأحد 21 من الشهر الحالي، على سبيل الإعارة حتى آخر الموسم الحالي.