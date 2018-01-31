النصر يتم التعاقد مع الجزائري جابو والكونغولي كابانانغا

أنهت إدارة النصر يوم الثلاثاء إجراءات التعاقد مع الجزائري عبدالمؤمن جابو قادما من وفاق سطيف الجزائري ،والكونغولي جونيور كابانانغا.

وكتب حساب النصر على "تويتر": "رسمياً، أنهت إدارة نادي النصر قبل قليل إجراءات انتقال صانع الألعاب الكابتن عبدالمؤمن جابو لاعب نادي وفاق سطيف والمنتخب الجزائري وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وجاء ذلك بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ". وفي تغريدة منفصلة: ""رسمياً، النصر ينهي إجراءات انتقال المهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا ويوقع معه سنتين ونصف. والأستاذ سلمان المالك يشكر معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ على دعمه السخي لإتمام هذه الصفقة."