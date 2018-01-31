النصر يقيل مدربه كونتيروس ويعين الكرواتي يورسيتش

أعلنت إدارة النصر إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة غوستافو كونتيروس، وتعيين الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

وجاء في بيان النصر: "قررت إدارة النادي إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب غوستافو كونتيروس، جاء ذلك في ظل ما تحقق من نتائج للفريق والتي لم تكن في مستوى طموح وتطلعات إدارة النادي وجماهيره".

وأشرف كونتيروس على النصر في 13 مباراة منذ قدومه، انتصر في 5، تعادل في 3، وخسر في 5، كان آخرها أمام التعاون يوم الثلاثاء.

وفي بيان منفصل: "رسمياً، أنهت إدارة نادي النصر قبل قليل إجراءات التعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق".

وسبق أن درب يورسيتش المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 23.