بدعم آل الشيخ.. الفيصلي يتعاقد مع جمعة وزي لوف

أنهت إدارة الفيصلي يوم الأربعاء، إجراءات انتقال المصري صالح جمعة قادما من الأهلي المصري، والبرازيلي زي لوف.

ونشر النادي بيانين منفصلين عن التعاقدات: "بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهت إدارة النادي إجراءات انتقال المصري صالح جمعة "26 عاما" قادما من الأهلي المصري بنظام الإعارة ليوقع عقدا احترافيا لمدة سنة ونصف".

وفي البيان الثاني: "بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقعت إدارة النادي عقدا احترافيا مع المهاجم البرازيلي زي لوف "30 عاما"، والذي سبق له وأن مثل جنوى الإيطالي وسانتوس البرازيلي والشباب الإماراتي".