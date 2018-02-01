أنور: أشكر آل الشيخ.. وهذا سبب اختياري الأهلي المصري

قدم فؤاد أنور، اللاعب الدولي السابق، وافر شكره وتقديره لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نظير تكفله بحفل اعتزاله بعد مسيرة امتدت 18 عاما في الملاعب.

وقال أنور الذي يستعد لحفل اعتزاله يوم الجمعة لـ"في المرمى": "استدعيت اللاعبين الحاليين من أجل الخروج بشكل مميز، بينما القدامى من الصعب تواجدهم في هذه المناسبة منعا للإحراج وعدم نسيان أي منهم، والوحيد الذي تمنيت حضوره هو محمد نور لكنه لا يستطيع المشاركة".

وتابع بقوله: "أشكر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتكفله بحفل اعتزالي بعد 18 عاما، اخترت يوفنتوس وملعب الجوهرة للاعتزال، لكنني قررت لاحقا التغيير للأهلي المصري، لسبب يعلمه جيدا تركي آل الشيخ، ولا يمكنني الإفصاح عنه".