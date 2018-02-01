تعرف على قيمة تعاقدات الأندية السعودية في "الشتوية"

بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي للمحترفين، وصلت المبالغ إلى 154.300.000 مليون ريال حتى الآن، وأكثر من 55 تعاقدا جديدا حتى الآن.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوي السعودي بدا في 5 يناير الحالي وأغلق في 31 دعمت خلاله الأندية صفوفها.

ومن بين التعاقدات الجديدة، 41 لاعبا أجنبيا، مقابل 15 لاعبا سعودي بعد قرار رفع عدد الأجانب إلى 7 لكل فريق.

واستكملت 10 أندية السباعي الأجنبي مقابل 4 لم تكملها وهم الفيصلي والقادسية والفتح إلى جانب الاتحاد الذي لم يبرم أي صفقة محلية أو أجنبية نتيجة العقوبة الواقعة عليه من فيفا.

وتنوعت بوصلة التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بين كافة القارات ووزعت بين 818 دولة، وكانت الحصة الأكبر للمصريين الذين ارتفع عدد لاعبيهم في الدوري السعودي إلى 9.