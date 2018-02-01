الشباب يعلن قائمة المشاركين في مباراة اعتزال أنور

أعلن نادي الشباب عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة اعتزال فؤاد أنور، اللاعب الدولي السابق، والتي ستقام مساء الجمعة أمام الأهلي المصري في العاصمة الرياض.

وضمت القائمة المختارة، ناصر الشمراني، تركي العمار، جمال بلعمري، حسن معاذ، بن يطو، سعود كريري، فاروق مصطفى، أحمد عطيف من الشباب، وأسامة هوساوي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر خربين، سلمان الفرج، ياسر القحطاني، محمد الشلهوب، عبدالله الزوري من الهلال، وعمر هوساوي، محمد السهلاوي، إبراهيم غالب، وليد عبدالله من النصر، محمود كهربا، ومحمد نور، وأحمد العكايشي، وعساف القرني من الاتحاد، وتيسير الجاسم، منصور الحربي، ياسر المسيليم، معتز هوساوي من الأهلي، وعبدالمجيد السواط، وعصام الحضري من التعاون، ونايف هزازي من القادسية، واسماعيل بانقورا من الرائد، وعبدالله الجوعي من الباطن، ومحمد الكويكبي من الاتفاق.