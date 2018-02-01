المالك: التوقيع مع يورسيتش تم بموافقة "الهيئة" والشباب

أوضح سلمان المالك، رئيس نادي النصر، أن التعاقد مع الكرواتي يورسيتش جاء بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة والتنسيق مع نادي الشباب، مؤكدا أن الأخير تفهم الوضع ولم يتردد في الموافقة.

وقال المالك لبرنامج "في المرمى": "غوستافو مدرب كبير لكنه لم يوفق معنا، وألتمس له العذر، لكن الوضع العام لم يساعد غوستافو".

وكشف المالك أنه لم يكن على علم باتفاق نادي الشباب مع المدرب الكرواتي: "لم يكن لدينا خيارات كثيرة، ولم يكن لدينا علم بذهابه إلى نادي الشباب، ويربطه عقد مملوك للهيئة العامة للرياضة حتى نهاية الموسم، وتواصلت مع رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي طلب مني التواصل مع الشباب، وتفهموا الوضع".