بالصور.. الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الإبل

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل للعام 2018، وذلك في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية بمدينة الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، ومعالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الدكتور فهد بن عبد الله السماري وعدد من المسؤولين.