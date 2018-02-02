الاتحاد يسعى إلى فك عقدة 6 سنوات أمام الأهلي

يسعى اتحاد جدة لفك عقدة غريمه التقليدي الأهلي حينما يلاقيه يوم الأحد على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في ختام المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبحت مواجهات الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي سهلة للأخير في السنوات الست الماضية، حيث لم يجد صعوبة كبيرة في حسم الديربي لصالحه، خاصة في الدوري.

ولم يعرف الاتحادان طعم الفوز على الأهلي منذ ما يقارب الست سنوات في مواجهتهما بدوري المحترفين السعودي، حيث كان آخر فوز للعميد على غريمه التقليدي في موسم 2011-2012 وتحديداً بتاريخ 29 مارس 2012 حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي.

ويحتفظ الأهلي برقم مميز في عدم الخسارة في الديربي بدوري المحترفين السعودي بعدما وصل إلى 11 مباراة على التوالي، حيث حقق الفوز من خلالها في 6 مواجهات وتعادلا في 5 مواجهات.

ولم يكتفِ الأهلاويون في التفوق على غريمهم التقليدي، بل كانت بعض المواجهات مقرونة بنتائج كبيرة مثل مباراتهما في الموسم الماضي حينما تفوق 4-1 ومباراة الذهاب التي أقيمت في الدور الأول لهذا الموسم حينما اكتسحه بثلاثية نظيفة.

ويعول الاتحاديون كثيراً على مدربهم التشيلي خوزيه سييرا الذي يعرف الأهلاويين جيداً، لاسيما أنه واجههم في أربع مبارايات ابتداءً من الموسم الماضي.

ويعتبر التشيلي سييرا هو المدرب الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على الأهلي في السنوات الأخيرة، وكان ذلك حينما تغلب عليه 3-2 في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد في نسختها الأخيرة التي أقيمت الموسم الماضي، إلا أنه تذوق طعم الخسارة مرتين في الدوري وتعادل أمامهم في مواجهة وحيدة كانت الموسم الماضي.