الكويتي الهاجري: لن أنسى تجربتي الاحترافية مع الاتفاق

أكد الكويتي فهد الهاجري، لاعب الاتفاق السابق، سعادته بخوضه أولى تجاربه الاحترافية مع النادي السعودي لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين.

وقال الهاجري في حديثه لـ"في المرمى": "فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام، أنا عدت إلى بيتي نادي الكويت".

وتابع بقوله: "قبل مواجهة الباطن أبلغني النادي بالاستغناء عن خدماتي لأهمية المرحلة المقبلة في تدعيم صفوف الفريق بمركز غير خط الدفاع، واستفدت الكثير من تجربتي مع الاتفاق".

وحول دموعه عقب مواجهة الباطن، أردف بقوله: "سبب دموعي بعد مواجهة الباطن، هو تقبلنا الدائم للأهداف في الدقائق الأخيرة هذا الموسم، وهذا أمر أحزنني كثيرا".