رئيس إدارة فياريال: قرار مشاركة الدوسري بيد المدرب

كشف فرناندو رويغ، رئيس مجلس إدارة نادي فياريال الإسباني، أنه تابع عددا كبيرا من المباريات لسالم الدوسري قبل أن يتعاقدوا معه على سبيل الإعارة، مؤكدا أن هدف النادي هو تسويق الأسم على مستوى العالم.

وقال رويغ لبرنامج "في المرمى": "الجماهير لا يعرفوننا لأننا لسنا ناد كبير، ولكننا نسعى الآن إلى نشر اسمنا بشكل كبير".

وأضاف رئيس النادي الإسباني حول سالم وجابر: "الأمر كان صعبا على المدرب في البداية لأنه لم يتابعهم بشكل كبير ولكن عليهم أن يتحلوا بالصبر، ونحن دئما نبحث عن أفضل اللاعبين لضمهم إلى فريقنا".

واختتم رويغ: " لدينا جمهور لا يميز بين اللاعبين بل يقيم الأداء فقط، ونسعى لتسويق اسم الفريق في العالم".

ويذكر أن والد فرناندو هو مالك والرئيس لنادي فياريال الإسباني، الذي تبلغ ثروته أكثر من مليار دولار أمريكي.