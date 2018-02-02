النصر يسعى لتضميد جراحه بمواجهة أحد

يسعى النصر إلى تضميد جراحه حينما يستضيف أحد على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حين يخوض الفيصلي اختباراً صعباً أمام التعاون، ويواجه الاتفاق ضيفه الفتح في افتتاح المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يسعى النصر إلى تضميد جراحه حينما يستضيف أحد المهدد بالهبوط.

ويعيش النصر وضعاً فنياً سيئاً بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام الفيحاء والتعاون لتقرر إدارته إقالة الأرجنتيني غوستافو كونتيرس مدرب الفريق وتعيين الكرواتي كرونسلاف يورزيتش مدرب منتخب المواليد والذي قاد الأخضر في خليجي 23 التي اختتمت الشهر الماضي في الكويت.

وسيكون يورزيتش في وضع جيّد في أول مواجهة له مع الفريق، حيث سيتمكن من الاستعانة بالمحترفين الأجانب الجدد التونسي فرجاني ساسي والجزائري عبدالمؤمن جابو والكونغولي جونيور كابانانغا الذين تعاقدت معهم الإدارة الأسبوع الماضي.

وفي المقابل يأمل أحد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإنعاش حظوظه في البقاء بعد اقتراب الفريق من العودة إلى دوري الدرجة السعودي حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

وقدّم أحد أداءً لافتاً في مواجهته السابقة أمام اتحاد جدة وكان قريباً من الفوز بعدما تسابق لاعبوه على إضاعة الفرص المحققة ليخسر بهدف نظيف.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يبحث الفيصلي عن المحافظة على المركز الثالث حينما يستضيف التعاون المنتعش.

وتوقفت انتصارات الفيصلي عقب تعادله أمام جاره الفيحاء 2-2 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الرابع.

وفي المقابل، يتطلع التعاون إلى مواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب لاسيما أن حظوظه لاتزال قائمة في تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الرابع.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفتح المتوهج.

وفرط الاتفاق بثلاث نقاط كانت في متناول يده في مواجهة الباطن الماضية بعد استقباله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12 وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد متذيل الترتيب.

وفي المقابل، يبحث الفتح عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في مواجهته الماضية أمام القادسية بعدما اكتسحه 4-1 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.