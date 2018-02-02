ديربي جدة.. قمة مرتقبة بطموحات مختلفة

سيكون استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الأحد، مسرحاً لقمة ملتهبة تجمع الاتحاد بغريمه التقليدي الأهلي في ختام المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتختلف طموحات الفريقين حيث يدخل الاتحاد المواجهة وهو يبحث عن إيقاف تفوق غريمه التقليدي في السنوات الماضية، إضافة إلى مواصلة المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ونجح الاتحاد في إيقاف مسلسل إهدار النقاط بعد تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه أحد يوم الاثنين الماضي بهدف مدافعه زياد الصحفي بعد ثلاث مواجهات متتالية لم يعرف معها طعم الانتصارات.

ويعلم التشيلي سييرا أن الفوز على الأهلي سيمنح الفريق دفعةً معنوية كبيرة للمواجهات المتبقية في الدوري وكأس، إضافة إلى أنه سينعش حظوظه بالحصول على أحد المراكز المؤهلة آسيوياً.

وتلقى سييرا ضربةً موجعة تتمثل بغياب لاعبه جمال باجندوح الذي خرج مصاباً في لقاء أحد الماضي، إضافة إلى فهد المولد المنتقل إلى نادي ليفانتي الإسباني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن النصر الرابع، وثلاث نقاط عن الفيصلي الثالث.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز القاتل الذي حققه الفريق على الشباب في المرحلة الماضية والذي أبقى فارق النقطتين عن المتصدر الهلال.

وكان الأهلي قريباً من تلقي خسارته الرابعة هذا الموسم حينما تأخر 2-1 من الشباب حتى الدقيقة 87 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق المصري مؤنن زكريا، لينجح زميله المهاجم مهند عسيري بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+5.

وتنفس الأوكراني سيرجي ريبروف "الذي مر بمراحل صعبة مع فريقه هذا الموسم" الصعداء بعد اكتمال صفوف الفريق باستثناء الثنائي المصاب عمر السومة والمدافع عقيل بلغيث.

وسيكون بإمكان ريبروف الاستعانة بالثنائي المدافع الأسترالي مارك ميلغيان والتونسي محمد أمين بن عمر المنتقلين حديثاً إلى النادي.

وتوالت الأخبار السعيدة على ريبروف بعد تأكد جاهزية قائد الفريق تيسير الجاسم العائد من الإصابة، إضافة إلى البرازيلي ليوناردو دي سيلفا بعد اكتمال لياقته.

ويدخل الأهلي المواجهة ‏‫وهو في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال، قبل نهاية المسابقة بـ8 مراحل.