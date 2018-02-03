الاتفاق يحقق فوزاً ثميناً على الفتح

استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه ضيفه الفتح 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته مبكراً وعلى الرغم من أنه استقبل هدفاً مفاجئاً من الضيوف وتحديداً بعد مرور خمس دقائق حينما حول مهاجمه التونسي عبدالقادر الوسلاتي عرضية زميلة المصري محمد عبدالشافي بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس بمولحي.

وكاد الفتح أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني حينما ارتقى لاعبه البرازيلي جواو بيدرو لعرضية زميله علي الزقعان وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 21 نجح النرويجي ليبان عابدي لاعب الاتفاق بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه المصري أحمد الشيخ بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 حينما حول عرضية زميله محمد الكويكبي برأسه في شباك الفتح.

ولم يتوقف هجوم الاتفاق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد الصيعري الذي ارتقى لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الفتح الخروج على الاقل بنقطة بعدما اندفع لاعبوه نحو مرمى الاتفاق وكاد لاعبه المصري محمد عبدالشافي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وحاول الاتفاق استغلال اندفاع لاعبو الفتح ومباغتتهم بالمرتدات والتي كاد لاعبه التونسي فخر الدين بن يوسف أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المصري أحمد الشيخ ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد الفتح أن يغتال فرحة الاتفاقيين بعدما سنحت فرصة محققة لمهاجمه علي الزقعان بعد تلقيه كرة عائدة بالخطأ من الحارس الجزائري بمولحي ليسددها خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز 11 مؤقتاً، وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12 والذي سيواجه الفيحاء غداً، وبفي الفتح على رصيده السابق 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.