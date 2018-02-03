التعاون يواصل انطلاقته ويسقط الفيصلي

واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي على حساب مضيفه الفيصلي 1-صفر، على استاد مدينة الملك عبدالله بالمجمعة في افتتاح المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح التعاون في مواصلة مستوياته المميزة في المباريات الأربع الأخيرة والتي جمع فيها 10 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الفيصلي الثالث.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون، خاصة في الشوط الأول الذي طغى فيه الحذر الشديد من قبل الفريقين وهو ما غيب الخطورة.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته، وسنحت له أولى الفرص المحققة لمهاجمه المصري عماد متعب الذي تلقى تمريرة من زميله البوروندي سيدريك أميسي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة أخرى محققة للتعاون لمهاجمه عماد متعب الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالمجيد السواط ليفشل في تسديد الكرة لتعود لزميله أميسي الذي سددها بعيدة عن الشباك.

وعند الدقيقة 87 تمكن البوروندي أميسي لاعب التعاون من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالفتاح آدم العائدة من الحارس مصطفى ملائكة ليسدد الكرك في الشباك الخالية.