ركلتا جزاء تمنح النصر نقاط أحد

ضمّد النصر جراحه عقب فوزه على ضيفه أحد 2-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي سنحت له أولى الفرص لمهاجمه محمد السهلاوي الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المغربي فوزير إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

ورد أحد سريعاً وكاد لاعبه السوداني محمد الضو أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد محسن ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول النصر الخروج من الشوط الأول متقدماً بهدف وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه المغربي محمد فوزير تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد الفريدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا انها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني كثف النصر محاولاته ونجح مهاجمه محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المدافع عمر هوساوي.

وحاول أحد العودة الى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما تصدى لاعبه محمد محسن لخطأ قريب من منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 87 نجح البرازيلي ليوناردو بيريرا بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المغربي محمد فوزير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفيصلي، وبقي أحد على رصيده السابق 15 نقطة في المركز قبل الأخير مؤقتاً.