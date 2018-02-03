الهلال يسعى لتأمين صدارته على حساب الباطن

يسعى الهلال إلى تأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يأمل الشباب في استعادة توازنه حينما يستضيف الرائد على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حفر الباطن سيخوض الهلال اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الصعب على ملعبه.

ونجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في ثلاث مباريات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الصعب على ضيفه الرائد متذيل الترتيب 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.

ويعلم الهلاليون أن أي اهدار للنقاط قد يكون ثمنه فقدان الصدارة التي لازمت الفريق في المراحل السابقة حيث يفصل بينه وبين أهلي جدة نقطتين فقط، لاسيما وأنه سيخوض مواجهةً صعبة يوم الخميس المقبل أمام غريمه التقليدي النصر في قمة مواجهات المرحلة 21 من المسابقة.

ومن المتوقع أن يدخل الأرجنتيني رامون دياز المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الرائد الماضي لاسيما في ظل أزمة الغيابات التي يعاني منها الفريق والتي ابرزها البرازيلي كارلوس ادواردو والسوري عمر خريبين ونواف العابد المصابين بالاضافة الى سالم الدوسري المنتقل حديثاً الى نادي فياريال الاسباني بنظام الاعارة.

ومن المتوقع أن يبقي دياز مواطنه الوافد الجديد، ايزيكويل سيروتي في على دكة البدلاء في حال اكتمال جاهزيته لاسيما وأنه بدأ تدريباته مع الفريق يوم أمس الأول.

وفي المقابل يتطلع الباطن الى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المراحل السبع الماضية حيث كان آخر انتصار للفريق على الفيصلي في المرحلة 11.

وتراجع موقع الباطن كثيراً في سلم ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد بدايته القوية والتي كان فيها متصدراً للدوري في ثلاث مراحل متتالية حيث يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يأمل الشباب في استعادة توازنه حينما يواجه الرائد متذيل الترتيب.

وتوقفت انتصارات الشباب المتتالية عقب خسارته 3-2 في المرحلة الماضية أمام مضيفه أهلي جدة ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس.

وفي المقابل يبحث الرائد عن ثلاث نقاط تبقي حظوظه قائمة في البقاء ضمن فرق الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح الرائد قريباً من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى شيئاً فشيئاً حيث أن الفريق اكتفى بتحقيق فوزين فقط هذا الموسم آخرها كان أمام الفيحاء في المرحلة 11.

ويتذيل الرائد ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن أحد صاحب المركز قبل الأخير وثلاث نقاط عن الاتفاق صاحب المركز 12.