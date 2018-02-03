غياب عمر يطمئن الاتحاديين ورحيل المولد يسعد الأهلاويين

سيخوض قطبا جدة الأهلي والاتحاد مواجهتهما يوم الأحد المقبل والتي سيحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" من دون نجميهما السوري عمر السومة وفهد المولد.

وعلى غير العادة في السنوات الثلاث الماضية ستفتقد أرضية "الجوهرة المشعة" المهاجمين عمر السومة وفهد المولد اللذين سيغيبان قسراً عن المواجهة لظروف مختلفة.

ويعتبر الثنائي السومة والمولد الأبرز في صفوف الفريقين والنجمين اللذين يعول عليهما جماهير الناديين لحسم الديربي.

وأصبح السومة كابوساً مزعجاً للاتحاديين خلال مواجهاتهما في السنوات الماضية، حيث تعتبر الشباك الصفراء محببة لديه ويزورها باستمرار منذ التحاقه بصفوف الأهلي مطلع موسم 2014-2015.

وسجّل السومة 8 أهداف في شباك الاتحاد منذ انتقاله إلى الأهلي مطلع موسم 204-2015، بواقع 6 أهداف في الدوري وهدفين في مسابقة كأس ولي العهد.

وكانت مواجهة الذهاب التي انتهت بثلاثية نظيفة هي آخر مواجهات الديربي التي سجل فيها السومة حينما زار شباك الاتحاد مرتين.

وفي المقابل يفقد الاتحاديون ورقةً مهمة في الديربي بعد غياب نجم الفريق فهد المولد الذي انتقل إلى الدوري الإسباني ليدافع عن ألوان نادي ليفانتي الذي يقع في مدينة فالنسيا بعقد إعارة إلى نهاية الموسم.

وعلى الرغم من أن المولد لم يسجل أهدافاً كثيرة في شباك الأهلي واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف إلا أنه إحدى الأوراق المهمة للمدرب التشيلي سييرا حيث دائماً ما يسبب إزعاجاً لدفاعات الخصوم ويمنح زملاءه المهاجمين فرصة التسجيل.

وسجّل المولد 4 أهداف في شباك الأهلي كان آخرها هدف الفوز الذي صعد بالفريق إلى المباراة النهائية لكأس ولي العهد في الموسم الماضي، بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة وسدد الكرة ببراعة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

ويعول الفريقان كثيراً على المهاجم مهند عسيري صاحب الأهداف الحاسمة للأهلي، في حين أن الاتحاديين يأملون أن ينهي مهاجمهم التونسي أحمد العكايشي مسلسل إضاعة الفرص السهلة ويترجمها إلى أهداف في شباك الغريم التقليدي.

وتتفاءل الجماهير الأهلاوية كثيراً بالمهاجم مهند عسيري الذي دائماً ما يكون عند الموعد حينما يعوض غياب زميله السوري عمر السومة حيث عرف بالأهداف الحاسمة والتي كان آخرها هدف الفوز الذي سجله في شباك الشباب في الوقت بدل الضائع يوم الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل لا يجد التونسي أحمد العكايشي قبولاً كبيراً هذه الأيام لدى الجماهير الاتحادية بسبب إضاعته للفرص المحققة.

وأمام العكايشي فرصة كبيرة لاستغلال غياب السومة واعتلاء صدارة الهدافي، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 9 أهداف وبفارق هدف وحيد عن هداف الأهلي الغائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.