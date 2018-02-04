ديربي جدة ينتهي بالتعادل السلبي

أوقف الاتحاد مسلسل انتصارات غريمه التقليدي الأهلي، بعدما أجبره على التعادل السلبي في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة بختام المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي سنحت له عدة فرص خطيرة، بعدما اعتمد مدربه على إغلاق مناطقه الدفاعية ومباغتة الأهلي بالمرتدات.

وسنحت أولى الفرص الاتحادية حينما لعب مهاجمة التونسي أحمد العكايشي كرةً عرضية متقنة لزميله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي فشل في تحويلها الى الشباك.

وسنحت فرصة أخرى للاتحاد لمهاجمه كهربا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد التونسي أحمد عكايشي أن يسجل هدف السبق بعدما استغل تمريرة زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني ازدادت إثارة المباراة بعدما تبادل الفريقان الهجمات والتي بدأت للاتحاد حينما كاد مهاجمه المصري كهربا أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله العكايشي ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت بجانب المرمى.

وواصل الاتحاد خطورته وأهدر مهاجمه أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما تلقى لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس تمريرة أمام المرمى من زميله التونسي محمد بن عمر ليواجه المرمى إلا أن الحارس فواز القرني أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 70 كاد التونسي محمد بن عمر أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تلقيه تمريرة خاطئة من التشيلي فيلانويفا لاعب الاتحاد ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

ورد الاتحاد سريعاً بعدما سنحت له فرصة خطيرة وتحديداً للاعبه ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي تجاوزت الحارس محمد العويس إلا أن المدافع معتز هوساوي أبعدها قبل دخولها للشباك.

وعند الدقيقة الأخيرة كاد مدافع الأهلي منصور الحربي أن يهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+2 أشهر المجري فيكتور كاساي حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه قائد الاتحاد عدنان فلاتة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 38 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الخامس.