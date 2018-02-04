السهلاوي وهوساوي يغيبان.. وفوزير يعود

أعلن نادي النصر يوم الأحد، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها محمد السهلاي، ومحمد فوزير، وعمر هوساوي عقب مباراة يوم السبت أمام أحد.

ونشر حساب النصر نتائج الفحوصات عبر موقع تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن محمد السهلاوي وجود تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة أسبوعين، وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن محمد فوزير وجود كدمة خفيفة لن تعيقه عن المشاركة في تدريبات الفريق اعتباراً من يوم الاثنين، وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن عمر هوساوي وجود شد عضلي بعضلات الظهر يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة يومين".