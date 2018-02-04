الهلال يكتسح الباطن ويؤمن صدارته

حافظ الهلال على صدارته بعدما اكتسح مضيفه الباطن 5-1، في حين واصل الشباب تعثره عقب تعادله سلبياً أمام ضيفه الرائد، في المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حفر الباطن نجح الهلال بالخروج فائزاً بنتيجة كبيرة قوامها 5-1 على مضيفه الباطن ليؤمن صدارته للدوري السعودي للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى أصحاب الارض الذين نجحوا بتأمين مرماهم وابعاده عن الخطر، وحاولوا الاعتماد على الهجمات المرتدة خاصة في الشوط الأول الذي انتهى سلبياً.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه في حين لم يغير الباطن اسلوبه في الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وعند الدقيقة 50 كاد لاعب الهلال سلمان الفرج أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله مجاهد المنيع ليسددها بقوة نحو مرمى الباطن إلا أنها وجدت الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 53 تمكن البرازيلي جورجي داسيلفا مهاجم الباطن من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية مواطنه شيتيني ليحولها برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 71 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل سجله لاعبه سلمان الفرج عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الهلال هجومه ونجح مدافعه محمد جحفلي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول تمريرة زميله المدافع أسامه هوساوي بقدمه في شباك الباطن.

ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح لاعبه سلمان الفرج بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85 بعدما استغل خطأ مدافع الباطن سلطان مسرحي في إبعاد كرة ليسددها في الشباك.

وعند الدقيقة 89 نجح الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي بتسجيل أول أهدافه مع الهلال حينما تمكن بتسجيل الهدف الرابع بعد اختراقه لدفاع الباطن ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية في شباك الحارس أيمن المثلوثي، وفي الوقت بدل الضائع اختتم مهاجم الهلال مختار فلاتة أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 42 نقطة في المركز الأول، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 21 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، واصل الشباب تعثره عقب تعادله أمام ضيفه الرائد سلبياً، ورفع الشباب رصيده الى 26 نقطة في المركز السابع، ورفع الرائد رصيده الى 14 نقطة في المركز الأخير.