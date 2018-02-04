آل الشيخ يؤكد جاهزية ملعب عبدالله الفيصل بنهاية 2019

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تولي شركة استشارات هندسية لمشروع تطوير ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المشروع سيدشن نهاية 2019 بعد إزالة المضمار وتخصيص 17 كبينة لكبار الشخصيات، كذلك 25 ألف مقعد للمشجعين.

وأكد آل الشيخ في تغريدة أخرى، أن مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ستشهد مشروعا تطويريا لمرفاقتها في الفترة المقبلة.

كما أكد أيضا، أن سبب إبعاد سامي الجابر من اتحاد القدم عائد إلى عدم انسجامه مع الرئيس عادل عزت وأعضاء الاتحاد، وأيضا لضعف الاتصال بينهم فيما يتعلق في الملفات الخارجية.