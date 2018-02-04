الفيحاء يعمّق جراح القادسية

عمّق الفيحاء جراح ضيفه القادسية عقب ما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي حينما هزمه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول والذي نجح فيه الفيحاء بترجمة هجماته الى أهداف بعكس القادسية الذي فشل في هز شباك مضيفه.

وبعد مرور 4 دقائق تمكن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عبدالله السالم بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وحاول القادسية الرد وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه البرازيلي إيلتون جوزيه كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اصابت القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن دغريري.

وواصل القادسية محاولاته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه نايف هزازي الذي تابع تسديدة زميله البرازيلي بيسمارك فيريرا والعائدة من الحارس عبدالرحمن دغريري ليسدد الكرة إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 37 نجح التشيلي روني فيرنانديز بتسجيل الهدف الثاني للفيحاء بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله السالم ليسدد الكرة وتصطدم باللاعب نايف هزازي وتدخل الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 26 نقطة متقدماً الى المركز السابع مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 17 نقطة في المركز 12.