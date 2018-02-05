جامعة الأمير سلطان تقيس جماهيرية الأندية السعودية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الاثنين البدء في شراكة مع جامعة الأمير سلطان لقياس وتقييم جماهيرية الأندية ومبادرة "ادعم ناديك" بين الأندية السعودية.

ونشر حساب هيئة الرياضة على "تويتر": بتوجيه من تركي آل الشيخ، الهيئة العامة للرياضة تعلن البدء في شراكةٍ مع جامعة الأمير سلطان لقياس وتقييم جماهيرية الأندية ومبادرة ادعم ناديك.

وبدأت مبادرة "ادعم ناديك" أواخر ديسمبر الماضي، حيث شهدت إقبالا جماهيريا لدعم الأندية عن طريق الرسائل النصية، كما بدأت المبادرة بمنافسة الاتحاد والهلال على صدارة الجدول.

وكان آخر ترتيب نشره رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم السبت، بالشكل التالي، الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، أحد، التعاون، الرائد، الباطن، الفتح، الفيحاء، الفيصلي، القادسية.