معدي الهاجري: الحظ خذل بوناميغو.. ولن نهبط

كشف معدي الهاجري رئيس القادسية أن قرار إقالة المدرب البرازيلي بوناميغو أتى بعد دراسة لمستوى الفريق في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المدرب لم يحالفه الحظ.

وقال الهاجري لـ"العربية.نت": تعاقدنا مع بوناميغو وأشرف على 9 مباريات ولم يحالفه الحظ في النتائج، ما دعانا إلى الإجماع في مجلس الإدارة على إقالته، وتعيين بندر باصريح بشكل مؤقت.

وأكد رئيس القادسية أنهم لم يقررون بعد استمرار باصريح حتى نهاية الموسم أو الاستعانة بمدرب آخر، وأتبع: اتخذنا قرار تعيين باصريح كمدرب في وقت متأخر يوم الأحد، ولم يتسن لنا تحديد وضعه كمدرب حتى نهاية الموسم أو بشكل مؤقت.

وعبر الهاجري عن تفاؤله بالخروج من المراكز المتأخرة في الترتيب الحالي على الرغم من صعوبة المواجهة القادمة أمام اتحاد جدة، وقال : طموحنا هو الاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين وسنسعى للصعود في سلم الترتيب.