نائب رئيس الباطن: ماتشادو قدم كل ما يملك

اعتبر مبارك الظفيري نائب رئيس الباطن أن المدرب البرتغالي المقال جواكيم ماتشادو قدم كل ما لديه مع الفريق، مشيراً إلى أن قرار الإقالة لم يأت كردة فعل مباشرة عقب خسارة الباطن أمام ضيفه الهلال 5-1 يوم الأحد.

وتلقى الباطن خسارته الثامنة هذا الموسم، بعدما بدأ بشكل جيد في مطلعه وتصدر الدوري السعودي في الجولات الأولى قبل أن يتراجع إلى المركز العاشر.

وقال الظفيري لـ"العربية.نت": قرار إقالة ماتشادو لم يأت كردة فعل غاضبة عقب الهزيمة من الهلال، بل لأننا وصلنا إلى قناعة بعدم قدرة المدرب البرتغالي على تقديم المزيد خصوصاً مع الإضافات العناصرية التي أضافتها إدارة النادي.

وواصل: صحيح أننا بدأنا بشكل مميز مع ماتشادو، لكن الفريق لم يستطع تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي، ولم يستطع ماتشادو التعامل مع المباريات الأخيرة بشكل جيد من ناحية التخطيط والتدخل خلال مجريات المباريات.

وأتبع: كلفنا المدرب المصري كرم مرسي بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة، لتصحيح أوضاعنا في الدوري.

وحصل الباطن على 21 نقطة مع المدرب البرتغالي خواكيم ماتشادو جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات مقابل الخسارة في 8 مباريات.