"شركة الاتصالات " تنقل المسابقات السعودية 10 أعوام

أعلنت الهيئة العامة للرياضة توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية لنقل المسابقات السعودية كأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط وبثلاثة أضعاف العقد السابق.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال مراسم توقيع عقد الناقل الجديد: عقدنا مع شركة الاتصالات السعودية هو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط، وبمبلغ يعد ثلاثة أضعاف العقد السابق.

وأضاف خالد البياري رئيس شركة الاتصالات السعودية عقب توقيعه العقد الجديد بجانب عادل عزت رئيس اتحاد القدم: رعاية الدوري السعودي واحد من أهم استثماراتنا في الحقبة القادمة وهي تخدم شباب وبنات الوطن.

وتبلغ قيمة عقد الناقل التلفزيوني الجديد مبلغ ٦ مليارات و٦٠٠ مليون ريال لمدة ١٠ سنوات، وبهذا العقد تحصل شركة الاتصالات السعودية وبشكل رسمي على حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي والمسابقات السعودية كاملة.