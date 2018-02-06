إدارة أحد تحتج على قرار إيقاف لاعبي الاتحاد

أعلنت إدارة نادي أحد عن رفعها احتجاجا رسميا إلى اتحاد القدم السعودي، عقب صدور قرار إيقاف لجنة الانضباط للاعبي اتحاد جدة بعد 17 يوما من مشاركتهم.

وكتب أحد عبر بيان رسمي الثلاثاء: "تابعت إدارة نادي أحد القرارات الصادرة هذا اليوم عن لجنة الانضباط والأخلاق، والتي تتعلق بإيقاف وحرمان 3 لاعبين من نادي الاتحاد بعد 17 يوما من مشاركتهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين".

وزاد البيان: "وإدارة النادي إذ تستغرب تأخر مثل هذا القرار وهذه المدة، كما أن إدارة النادي بصدد متابعة تبعات هذا الأمر قانونيا وإرسال مذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي بما يتعلق بذلك، كما توضح إدارة النادي لنادي الاتحاد الشقيق أن هذه الأمور لا تغير من علاقتنا مع نادي الاتحاد".