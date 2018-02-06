تصويت الجماهير يختار سيروتي الأجنبي الأفضل في "الشتوية"

حددت قيمة الصفقات الشتوية في الدوري السعودي لهذا الموسم فيما يقارب 33 مليونا و23 ألف يورو، تم اختيار 4 منها وحظيت بأكثر من 34 ألفا في تصويت حساب "في المرمى" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أحمد الشيخ قدم أداء في أول ظهور له مع الاتفاق، دفع بالمتابعين إلى اختياره في المركز الرابع، فيما مؤمن زكريا الوافد الجديد للدوري السعودي، قدم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي عبر إحرازه هدفا واحدا في مباراتين، وخلال أربع وخمسين دقيقة لعب فقط، ساهمت في احتلاله المركز الثالث في استفتائنا الأسبوعي.

صاحب صفقة المليوني يورو لاعب النصر التونسي فرجاني ساسي حل ثانيا بحسب الاستفتاء، بينما 45 دقيقة أمام الباطن كانت كافية لاظهار مهارات اللاعب الهلالي إزكويل سيروتي، وهي التي دفعت بمتابعي "في المرمى" إلى اختياره كأفضل لاعب أجنبي تعاقدت معه الأندية في فترة الانتقالات الشتوية.