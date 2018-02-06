الاتحاد السعودي يصدر بياناً لدعم سامي الجابر

أبدى اتحاد القدم السعودي استياءه مما وصفها بالإساءات التي تعرض لها سامي الجابر عضو مجلس الإدارة السابق عقب إقالته، مشيراً بأنه يسانده في حال قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أساء إليه.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي: يبدي الاتحاد السعودي لكرة القدم استياءه مما ورد في بعض البرامج الرياضية على لسان بعض النقاد الرياضيين من إساءة إلى سامي الجابر عضو مجلس الإدارة السابق، مشدداً على أنه من حق الجابر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أساء إليه والتزام الاتحاد بمساندته في هذه الإجراءات.

وقدم الاتحاد السعودي شكره لسامي الجابرلما قدمه خلال فترة تواجده في مجلس إدارة الاتحاد، متمنياً له التوفيق في مسيرته الرياضية مستقبلاً.