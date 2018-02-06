رئيس شركة الاتصالات يكشف تفاصيل عقد النقل الجديد

كشف خالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، والحاصلة على حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين لمدة 10 أعوام عن طرح باقات مختلفة في المستقبل لنقل المباريات بمقابل مالي، فيما ستكون هناك قنوات مجانية.

وقال البياري لـ"العربية": هناك ثورة رقمية تغير مفاهم صناعات مختلفة مثل الاتصالات والإعلام، والتقاطع بين الإعلام والاتصالات كان محفزاً هاماً لاتخاذنا هذه الخطوة بعد دراسة وافية. وأتبع: عملية استثمارية بهذا الحجم لا يمكن أن تحدث دون دراسة وافية، ونحن كان لدينا تجربة سابقة من خلال الرعايات والحصول على الحقوق الرقمية للمسابقات، وسنعلن لاحقاً عن خططنا الخاصة بالنقل.

وحول تشفير المسابقات، أجاب: سيكون هناك باقات مختلفة، بعضها سيكون محملاً بميزات مختلفة وستكون بمقابل، وسيكون هناك كذلك مباريات مجانية.