كيال يكشف سبب استبعاد السومة من قائمة أهلي جدة الآسيوية

كشف طارق كيال، نائب رئيس أهلي جدة، عن أسباب استبعاد السوري عمر السومة من قائمة الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه سيعود إلى القائمة في حال وصول الفريق إلى الأدوار النهائية.

وكتب كيال عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": السومة وصل يوم الاثنين، وسيبدأ برنامج التأهيل، والبطولة الآسيوية ستبدأ الاثنين القادم.

وأوضح كيال أن مدرب الفريق قرر استبعاد السومة مؤقتا من القائمة الآيوية نظرا لاستمرار عملية تأهيله على أن يتم ضمه للقائمة إذا نجح الفريق في تجاوز دور المجموعات.

وأضاف: سنفقد لاعبي المنتخب في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية تقريبا 9 لاعبين في جميع المراكز، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في اختيارتنا.

ونفى كيال التقارير التي أثيرت مؤخرا حول إمكانية رحيل السومة عن صفوف الفريق، بقوله: السومة من أهم لاعبي الأهلي، وأطمئن الجماهير بأن السومة باقٍ في النادي حتى 2021، مع أفضليه التجديد لمدة اخرى.