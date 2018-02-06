كيف قفز حق نقل الدوري السعودي من 25 ألفا لـ6.6 مليار؟

قفز سعر نقل منافسات الدوري السعودي من 25 ألف ريال للمباراة الواحدة منتصف التسعينات الميلادية إلى 660 مليون ريال سعودي بعد توقيع الاتحاد السعودي للعقد الجديد مع شركة الاتصالات السعودية مساء الاثنين.

ولم يكن الدوري السعودي محتكراً في التسعينات الميلادية، وكان ينقل على القناتين الأولى والثانية مقابل 25 ألف ريال للمباراة الواحدة تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتوزيعها بين الأندية.

ودخل الاحتكار إلى المنافسات السعودية منتصف العقد الماضي عندما فازت شبكة قنوات "أوربت" بحقوق النقل عام 2003 لمدة 3 أعوام مقابل 9.9 مليون ريال سنوياً، قبل أن تفوز شبكة راديو وتلفزيون العرب "ART" بحقوق النقل التلفزيوني للبطولات السعودية بعد نهاية ذلك العقد مباشرة لقاء 90 مليون ريال سنوياً.

واستمرت الشبكة بنقل المنافسات بعقد جديد حتى 2012 مقابل 150 مليون ريال سنوياً، مع السماح لقنوات أخرى بنقل بعض المباريات مثل أبوظبي الرياضية والقنوات الرياضية السعودية خلال الموسم.

ونقلت القنوات الرياضية السعودية منافسات الدوري السعودي بين عامي 2011 و2014 مقابل 150 مليون ريال سنوياً.

وحصلت قنوات "MBC PRO SPORT" على حقوق الدوري السعودي في يوليو 2014 ولمدة 10 مواسم مقابل 410 ملايين ريال سنوياً، وحضرت شركة الاتصالات في فبراير 2018 لتفوز بحقوق الدوري السعودي لمدة 10 مواسم مقابل 6.6 مليار ريال سعودي.