لجنة الانضباط توقف ثلاثي اتحاد جدة

أوقفت لجنة الانضباط فهد الأنصاري وزياد الصحفي وكارلوس فيلانويفا لاعبي اتحاد جدة على خلفية أحداث مباراة فريقهم أمام الاتفاق في كأس الملك.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي، إنها أوقفت الثنائي الأنصاري والصحافي مباراتين رسميتين وتغريمهما 20 ألف ريال، فيما تم إيقاف التشيلي فيلانويفا لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال.

وأوقفت اللجنة فيليب كيش، لاعب الاتفاق، مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال بعد ارتكابه سلوكا غير رياضي أمام الباطن في مباراة دوري المحترفين، كما أوقعت ذات العقوبة على زميله عبدالرحمن العبود بعد تلفظه على أحد لاعبي الباطن خلال مجريات المباراة.