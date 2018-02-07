قيمة أجانب النصر السوقية تتفوق على لاعبي الهلال

يتفوق الهلال على نظيره النصر في قيمة اللاعبين السوقية الكلية بين الفريقين من ناحية اللاعبين المحليين، فيما تعد قيمة اللاعبين الأجانب للنصر أعلى من نظيرتها في الهلال.

ومن زاوية الأجانب فإن النصر يتفوق على الهلال من حيث القيمة السوقية، فقد بلغت قيمة أوفيني 7.516 مليون ريال، والتونسي فرجاني ساسي 7.045 مليون ريال، والبرازيلي ليوناردو 12.982 مليون ريال، والمحترف الكونغولي كابانانغا 8.454 مليون ريال، ويعد إدواردو 19.743 مليون ريال، والوافد الجديد إيزيكيل سيروتي 16.441 مليون ريال، هما أغلى أجانب الهلال من ناحية القيمة السوقية.

ومن بين اللاعبين السعوديين كان محليو الهلال أعلى في القيمة السوقية، فقد بلغت قيمة ياسر الشهراني 7.990 مليون ريال، ونواف العابد بذات القيمة وعبدالله المعيوف 3.526 مليون ريال، وأسامة هوساوي 4.117 مليون ريال، بينما بلغت قيمة عمر هوساوي 3.048 مليون ريال، وعبدالرحمن العبيد 3.196 مليون ريال، وإبراهيم غالب 4.456 مليون ريال، وعبدالعزيز الجبرين 3.049 مليون ريال، ومحمد السهلاوي 4.456 مليون ريال.

وبلغت القيمة السوقية لبقية اللاعبين الأبرز في تشكيلة الفريقين بين المحليين والأجانب، علي الحبسي 1.646 مليون ريال، وعبدالله الحافظ 3.055 مليون ريال، ومحمد جحفلي 2.585 مليون ريال، وعبدالله الزوري 1.645 مليون ريال، ومحمد البريك 4.465 مليون ريال، وعبدالله عطيف 3.646 مليون ريال، وسلمان الفرج 4.702 مليون ريال، ونيكولاس ميليسي 3.997 مليون ريال، ومحمد كنو 1.114 مليون ريال، ومحمد الشلهوب 590 ألف ريال، ومجاهد المنيع 355 ألف ريال، وعمر خربين 7.048 مليون ريال، والمغربي أشرف بن شرقي 4.698 مليون ريال، وجيلمين ريفاس 4.698 مليون ريال، ومختار فلاتة 2.819 مليون ريال، وياسر القحطاني 825 ألف ريال.

وكانت قيمة لاعبي النصر، حسين شيعان 1.763 مليون ريال، وليد عبدالله 1.293 مليون ريال، خالد الغامدي 1.643 مليون ريال، سعد سهيل 496 ألف ريال، عوض خميس 2.231 مليون ريال، محمد فوزير 1.876 مليون ريال، أحمد الفريدي 1.642 مليون ريال، الجزائري عبدالمؤمن جابو 3.753 مليون ريال، وحسن الراهب 1.876 مليون ريال.