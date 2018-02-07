الديربي يفتقد السهلاوي وإدواردو.. ويكسب 9 لاعبين

سيفقد ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال أمام غريمه التقليدي النصر، عدداً من اللاعبين، أبرزهم مهاجم النصر محمد السهلاوي والبرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال الغائبان بسبب الإصابة.

وعلى غير العادة في السنوات الأخيرة سيدخل الفريقان الديربي بغيابات مؤثرة لاسيما من الجانب الهلالي الذي سيغيب عنه بالإضافة إلى إدواردو هدافه أمام النصر سالم الدوسري بـ"4" أهداف الذي انتقل إلى نادي فياريال الإسباني بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، ونواف العابد والسوري عمر خربين المصابين.

وساهم الثلاثي الغائب عن اللقاء البرازيلي كارلوس ادواردو والسوري عمر خربين وسالم الدوسري بفوز الهلال على النصر في المواجهات الخمس الماضية بعد تسجيلهم 9 أهداف من إجمالي 12 هدفاً سجلها أزرق العاصمة في شباك جارهم.

وفي المقابل، سيكون المهاجم محمد السهلاوي الغائب الأبرز عن لقاء الديربي، لاسيما أن الشباك الزرقاء هي المفضلة لهداف النصر بعدما سجّل 11 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009-2010.

وخرج السهلاوي الذي يجد نقداً لاذعاً من جماهير فريقه بسبب هبوط مستواه، مصاباً في مواجهة فريقه الماضية والتي كانت أمام أحد.

وسيشهد الديربي تواجد 9 لاعبين يشاركون في الديربي لأول مرة بواقع 6 لاعبين من النصر، و3 لاعبين من الهلال، انضموا للفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الهلال مع الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي، والمغربي أشرف بن شرقي، وأحمد الفقي من مواليد المملكة ويلعب بمنتخب المواهب حيث سيشاركون في الديربي لأول مرة.

في حين يدخل النصر لقاءه أمام الهلال بتغييرات كبيرة بعدما ضم 6 عناصر ستشارك في الديربي لأول مرة، يأتي في مقدمتهم المدافع عبدالرحمن العبيد، والكونغولي جونيور كابانانغا، والتونسي فرجاني ساسي، والجزائري عبدالمؤمن جابو، والعماني سعد، بالإضافة إلى سالم علي من مواليد المملكة، وخلفهم المدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش الذي سيدرب الفريق في الديربي الأول له.