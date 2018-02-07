السهلاوي: الضغط النفسي يحاصرني.. وأتمنى دعم الجماهير

أكد محمد السهلاوي، مهاجم النصر والمنتخب السعودي، معاناته ولاعبي النصر من ضغوط عدة خلال الفترة الحالية، مطالبا الجماهير النصراوية، بمساندته وزملائه اللاعبين والوقوف إلى جانبهم من أجل تعويض إخفاق المرحلة الماضية.

وقال السهلاوي في حديثه لـ"في المرمى": "غبت كثيرا عن مستواي المعهود بسبب الإصابات، وأتمنى العودة سريعا هذا الموسم".

وأضاف: "الجمهور تعود على السهلاوي بالتسجيل، لكن إعداد الفريق ككل كان ضعيفا بالنسبة لفريق ينافس على كافة بطولات الموسم".

وحول تعرضه إلى ضغوطات عدة خلال الفترة الحالية، أردف بقوله: "نعاني ضغوطا كبيرة هذا الموسم أنا وجميع اللاعبين بسبب تحسين صورة الفريق، وأنا أمر حاليا بضغط نفسي أثر علي كثيرا، وهذا سبب كبير في الاإخفاق الحاصل حاليا، وأتمنى دعم الجمهور لنا خلال الفترة المقبلة الهامة".