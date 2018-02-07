السهلاوي.. ثابت في التشكيلة ومتغير في "مدرج النصر"

بقي محمد السهلاوي ثابتاً في خارطة النصر رغم تعدد الأسماء التي تحضر إلى الأصفر ، لكنه في الوقت ذاته ترتبط علاقته بجماهير ناديه بمؤشر أهدافه، ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى.

هز السهلاوي الشباك 17 مرة في موسم 2013-2014 وهو الموسم الذي استطاع خلاله المساهمة بإعادة النصر إلى البطولات، والذي تلاه شهد تألقاً لافتاً للسهلاوي وزادت أهدافه عندما نافس السوري عمر السومة على كل شيء وفي الختام نال وصافة الهدافين خلفه بعشرين هدفا وأهدى فريقه في مباراة لا تنسى لقب الدوري أمام الهلال بهدفه الوحيد لعب أربعة وعشرين لقاء سجل ستة أهداف من جزائيات وأتبعها بهدف في كأس ولي العهد وهدفين في كأس الملك أحدهما في شباك الهلال في المباراة النهائية.

بعدها هبط مؤشر أهداف السهلاوي بشكل ملحوظ، حل في المركز 24 للهدافين في موسم 2015-2016 برصيد 5 أهداف منها ركلتا جزاء، وفي الموسم الماضي سجل 8 أهداف فقط من 21 مباراة.

وهذا الموسم اهتزت العلاقة مجدداً بينه والجماهير الصفراء بعدما شارك في 17 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف ويتساوى مع العكايشي خلف عمر السومة وروني فيرنانديز والآن يتوقف عن اللعب بسبب إصابة ستبعده أسبوعين على الأقل.