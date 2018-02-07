المعيوف: نقاط الديربي تقربنا من اللقب

شدد عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، على ضرورة حصد فريقه الأزرق للنقاط الثلاث، خلال موقعة جارهم النصر في الديربي المرتقب يوم غد الخميس، وذلك من أجل مواصلة صدارة الترتيب حتى تحقيق لقب البطولة والمحافظة عليه.

وقال المعيوف في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "مواجهات الديربي دائما ذات طابع مختلف وخاص، كلا الفريقين يرغبان بالفوز وكتابة التاريخ في مثل هذه المواجهات، وكذلك هو حال اللاعبين من أجل تدوينه في سجلاتهم الكروية".

وأضاف الحارس الدولي: "نريد مواصلة انتصاراتنا بعد الفوز الهام على الباطن، ومصالحة جماهيرنا، بعد تعثرات عدة خلال الفترة الماضية، ومواصلة صدارة الترتيب حتى تحقيق لقب البطولة والمحافظة عليه".

وحول خصمهم الأصفر، أردف المعيوف بقوله: "دائما ما تحظى مواجهة الفريقين بإثارة وندية ومتابعة جماهيرية من كافة الجماهير السعودية، ومواجهات كهذه لا تعترف بمستويات الفريقين السابقة، الأهم هو ظهور المواجهة بشكل يليق بالكرة السعودية، وأن نظفر بنقاطها الثمينة أخيرا".

وطالب حارس النادي العاصمي الجماهير الهلالية بدعمه وزملائه اللاعبين، وزاد: "الجمهور الهلالي كان ومازال داعما وعاملا رئيسيا في الانتصارات، أتمنى منهم مساندتنا ودعمنا في هذه المواجهة الهامة في مسيرة الفريق، والوقوف إلى جانب جميع اللاعبين ومؤازرتهم حتى النهاية".